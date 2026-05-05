Королева Камилла надела брошь-подарок от Трампов в последний день визита в США

Королева Камилла / © Associated Press

30 апреля Камилла и ее муж, король Чарльз, попрощались с США в Белом доме, где в последний раз поприветствовали президента Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп, прежде чем отправиться домой через океан.

Выбор украшения Камиллы символизировал единство Соединенного Королевства и США, поскольку две страны являются союзниками на протяжении десятилетий.

Королева Камилла, король Чарльз, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Трампы подарили Ее Величеству золотую брошь с рубинами и бриллиантами в сентябре 2025 года во время своего официального государственного визита в Великобританию.

Эта винтажная брошь, созданная Tiffany & Co., украшена цветочным орнаментом, в который вставлен бриллиант, окруженный гроздью рубинов. Она выполнена в стиле середины XX века, возможно, 1950-1970-х годов.

Брошь королевы Камиллы / © Associated Press

Напомним, по итогам тура королевская чета также представила новый портрет и опубликовала в соцсетях одно особенное фото из Соединенных Штатов.

