Королева Камилла надела на парад ценную королевскую реликвию, которой 84 года

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Камилла отдала дань уважения своей покойной свекрови, королеве Елизавете II, с помощью символической военной броши.

К ее мундиру была прикреплена брошь гренадерской гвардии, подаренная королеве Елизавете — тогда еще принцессе Елизавете — на ее 16-летие в 1942 году, 84 года назад. Брошь не только символизирует нынешнее назначение Камиллы главой гвардии, но и отдает дань уважения покойной королеве. Принцесса Елизавета была назначена полковником гренадерской гвардии в день своего 16-летия.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла надела сшитое на заказ красное пальто-платье в военном стиле от Fiona Clare, которое отдавало дань уважения ее должности полковника гренадерской гвардии и было дополнено эполетами, отражающими ее воинское звание, как сообщает Tatler. На воротнике также была вышита золотой нитью надпись «The Grenade Fired Proper», а на спине – золотые прорези.

Реклама

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева также дополнила свой образ шляпой от Филипа Треси, похожей на меховые шапки, которые носили гренадерские гвардейцы. Если она кажется вам знакомой, то это потому, что Камилла надевала ее на парад Trooping the Colour в 2023 году — это был первый парад Trooping the Colour для Чарльза в качестве монарха после восшествия на престол в сентябре 2022 года.

Камилла была назначена полковником в декабре 2022 года, через три месяца после вступления в должность королевы.

Принцесса Анна, королева Камилла и король Чарльз, семья Уэльских / © Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, какой образ выбрала для парада принцесса Уэльская Кейт.

Новости партнеров