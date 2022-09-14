Королева Камилла надела на службу брошь, подаренную ей Елизаветой II

Королева-консорт Камилла появилась на службе в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге с особенной брошью на груди, которую когда-то ей подарила королева Елизавета II.

В эти дни, когда Великобритания скорбит по скончавшейся 8 сентября Елизаветой II, новоиспеченный король Чарльз III и его жена королева-Камилла посещают очень много различных официальных мероприятий, как это и предполагается протоколом.

Король Чарльз III и королева королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Памятные службы – одни из важных таких событий. На службе в Шотландии 75-летняя Камилла появилась в черном ансамбле, к которому была пришпилена бриллиантовая брошь с чертополохом, подаренная королеве Камилле королевой Елизаветой II, пишет People.

На днях король Чарльз III и королева Камилла посещали Шотландию впервые после смерти Елизаветы II. Их Королевские Величества присутствовали в парламенте, куда прибыли для того, чтобы принять выражение соболезнования. Там Камилла появилась в черном платье и кейп-накидке, а обута в черные туфли-лодочки на невысоких каблуках. В руках королева-консорт держала маленький черный клатч от бренда Launer – любимого бренда сумок королевы Елизаветы II.

Королева-консорт Камилла / Фото: Getty Images

Возможно, теперь, когда Камилла стала королевой-консортом, она будет чаще появляться на публике с сумками, которые так любила носить монарх.

Напомним, в своем февральском послании, приуроченном к Дню восшествия на престол, который в этом году ознаменовался 70-летием царствования Елизаветы II, королева заявила, что "когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы дадите ему и его жене Камилле ту же поддержку, которую вы оказали мне; и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу".

Королева-консорт Камилла / Фото: Getty Images

Ранее мы уже рассказывали о том, как изменились титулы у членов королевской семьи после смерти Елизаветы II.

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