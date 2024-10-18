Королева Камилла надела особенную брошь Елизаветы II для первого появления в Австралии

Ее Величество спустилась по трапу самолета в роскошном синем платье и с брошью, которую когда-то подарили покойной королеве Елизавете II во время ее первой поездки в Австралию.

Сегодня королева Камилла и король Чарльз прибыли в Сидней, где начинается их пятидневный тур по Австралии.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Для первого появления на публике 77-летняя Камилла выбрала креповое платье от Fiona Clare, серые туфли из замши Eliot Zed на невысоких каблуках, сумку Bloomsbury от Charlotte Elizabeth, а у нее на груди была пришпилена брошка королевы Елизаветы II.

Брошка Камиллы / Фото: Associated Press

Платиновая брошь, украшенная бриллиантами в форме цветка золотой акации, национального цветка Австралии, была подарена королеве Елизавете II во время ее первого тура по Австралии в 1954 году. Украшение состоит из 150 бриллиантов и носить брошь можно любой стороной.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Камилла не впервые отдает дань уважения своей покойной свекрови. Она и раньше многократно носила броши из шкатулки покойного монарха.

Читайте также:

Украшения королевы-консорта Камиллы (11 фото)