Королева Камилла надела особенную брошь Елизаветы II для первого появления в Австралии

Ее Величество спустилась по трапу самолета в роскошном синем платье и с брошью, которую когда-то подарили покойной королеве Елизавете II во время ее первой поездки в Австралию.
Сегодня королева Камилла и король Чарльз прибыли в Сидней, где начинается их пятидневный тур по Австралии.
Для первого появления на публике 77-летняя Камилла выбрала креповое платье от Fiona Clare, серые туфли из замши Eliot Zed на невысоких каблуках, сумку Bloomsbury от Charlotte Elizabeth, а у нее на груди была пришпилена брошка королевы Елизаветы II.
Платиновая брошь, украшенная бриллиантами в форме цветка золотой акации, национального цветка Австралии, была подарена королеве Елизавете II во время ее первого тура по Австралии в 1954 году. Украшение состоит из 150 бриллиантов и носить брошь можно любой стороной.
Камилла не впервые отдает дань уважения своей покойной свекрови. Она и раньше многократно носила броши из шкатулки покойного монарха.
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