Королева Камилла назвала овощ, который не ест никогда

В разговоре со своим сыном и кулинарным критиком Томом Паркером Боулзом королева рассказала обо всем, что связано с едой, статья вышла в его колонке для журнала You Magazine. Она назвала свои любимые блюда и даже десерт, который ненавидит.

Камилла, как и ее супруг король Чарльз, очень любит овощи, которые они выращивают в своем саду. Это капуста, брокколи, морковь и кабачки, а также много бобовых. Но есть один овощ, который Ее Величество просто ненавидит – это перец.

Камилла не любит перец, как в сыром, так и в варенном или тушенном виде. И ни в коем случае не добавляет его в свой салат. Очевидно, что королевские повара также в курсе этого кулинарного предпочтения королевы.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Также она рассказала, что не является поклонницей субпродуктов. Исключением может быть только очень хорошая печень. Также королева избегает чили и чеснока, это связано с тем, что после употребления чеснока от человека может исходить неприятный запах.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой у королевы Камиллы самый любимый фрукт.

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