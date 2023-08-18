Королева Камилла назвала овощ, который не ест никогда

Мы уже много знаем о вкусовых предпочтениях королевы Камиллы.
В разговоре со своим сыном и кулинарным критиком Томом Паркером Боулзом королева рассказала обо всем, что связано с едой, статья вышла в его колонке для журнала You Magazine. Она назвала свои любимые блюда и даже десерт, который ненавидит.
Камилла, как и ее супруг король Чарльз, очень любит овощи, которые они выращивают в своем саду. Это капуста, брокколи, морковь и кабачки, а также много бобовых. Но есть один овощ, который Ее Величество просто ненавидит – это перец.
Камилла не любит перец, как в сыром, так и в варенном или тушенном виде. И ни в коем случае не добавляет его в свой салат. Очевидно, что королевские повара также в курсе этого кулинарного предпочтения королевы.
Также она рассказала, что не является поклонницей субпродуктов. Исключением может быть только очень хорошая печень. Также королева избегает чили и чеснока, это связано с тем, что после употребления чеснока от человека может исходить неприятный запах.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой у королевы Камиллы самый любимый фрукт.
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