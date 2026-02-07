Королева Камилла назвала свое любимое блюдо и продукты, которые никогда бы не стала есть

Королева Камилла / © Associated Press

В интервью журналу You, беседуя со своим сыном, жена короля Чарльза III поделилась своими историями, связанными с едой, включая воспоминания о посещении ресторанов в бурные шестидесятые и о своих любимых блюдах. Среди всех ее комментариев больше всего запомнился один факт: насколько сильно ее вкусовые предпочтения отличаются от вкусов принцессы Уэльской Кэтрин.

После того, как королева Камилла рассказала, что одним из ее любимых блюд являются «печеные бобы на тосте», а также «свежеприготовленная рыба с картофелем фри», она также призналась, какие блюда она просто не переносит.

Том Паркер Боулз и его мать королева Камилла / © Getty Images

«Я терпеть не могу перец, ни сырой, ни приготовленный», — сказала она сыну. «Я также не люблю субпродукты, за исключением очень хорошей печени. И я избегаю чили и чеснока, в отличие от своего сына», — сказала Камилла, цитирует ее журнал Hello!.

Напомним, ранее принцесса Уэльская Кейт открыто говорила о том, как сильно ей нравится острая еда. В апреле 2016 года принц Уильям и его жена устроили прием в Кенсингтонском дворце перед своей поездкой в ​​Индию и Бутан, где они встретились с представителями обеих стран, работающими или обучающимися в Великобритании, Кэтрин рассказывала, что обожает индийскую еду и специи.