Королева Камилла назвала свой самый нелюбимый десерт

Недавно мы рассказывали, что королева Камилла назвала блюдо, которое любит готовить дома, и даже делилась рецептом этого блюда. Ее сын Том, который является гастрономическим критиком и кулинарным писателем, поговорил с матерью о правилах питания, которые были у нее в детстве. Его колонка вышла в журнале You Magazine еще в мае прошлого года.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева рассказала о строгом правиле питания, которому она должна была следовать в детстве и это правило действует и в королевской семье.

Она сказала: "Нам всегда приходилось доедать то, что было на тарелке, прежде чем мы ели пудинг". Также Камилла раскрыла секрет и сказала, что не была любительницей абсолютно всех десертов и назвала тот, который не любит до сих пор. "Это правило не было такой проблемой, когда на десерт был рисовый пудинг, потому что я ненавидела его".

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Также Камилла не стала скрывать, что выросла в очень счастливой семье, в основе которой лежала хорошая еда. Эту традицию она продолжила и в своей семье, а также в семье с королем Чарльзом III.

Ранее мы рассказывали, что король Чарльз предпочитает есть на завтрак.

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