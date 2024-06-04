Королева Камилла называет Чарльза другим именем: раскрыта причина

В июне прошлого года пара присоединилась к другим членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца во время парада Trooping the Color, можно было увидеть, как королева Камилла обращалась к королю Чарльзу не по его настоящему имени.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

По словам одного эксперта по чтению по губам, королева Камилла называла короля Чарльза "Фредом". Можно было увидеть, как королева протянула руку к мужу и сказала: "Фред, что ты думаешь о лошади?". Отвечая, Чарльз сказал: "Я не знаю, улыбаясь в ответ, почесывая лоб большим пальцем", - цитирует слова специалиста издание express.co.uk. Считается, что эти имена произошли от двух персонажей одного из любимых шоу короля "Шоу головорезов".

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, в молодости у Чарльза и Камиллы были секретные прозвища. У Камиллы было прозвище Глэдис. Так ее называл Чарльз, себя же он называл Фредом. Существует легенда, что однажды принцесса Диана нашла у своего мужа браслет с инициалами G и F. Эти имена появились задолго до того, как Чарльз официально представил Камиллу, как свою будущую жену публике. Об этом рассказывали и в сериале "Корона".

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали вам о других прозвищах членов британской королевской семьи.

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