Королева Камилла не смогла сопровождать Чарльза на Королевском варьете: дворец назвал причину

Король должен был приехать со своей супругой Камиллой, но королева отменила визит буквально в последний момент. Поэтому Королевское варьете монарху пришлось посетить сольно.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Причиной, из-за которой Камилла отказалась от мероприятия стала затяжная инфекция грудной клетки, от последствий которой Ее Величество все еще страдает.

"После недавней инфекции грудной клетки королева продолжает испытывать некоторые сохраняющиеся поствирусные симптомы, в связи с чем врачи рекомендовали Ее Величеству после напряженной недели мероприятий уделять первостепенное внимание достаточному отдыху", — говорится в заявлении представителя дворца. "С большим сожалением она отказывается от участия в сегодняшнем Королевском варьете", — говорится в заявлении.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

На мероприятии собирали деньги для благотворительной организации Royal Variety Charity, которая поддерживает людей, профессионально работающих в индустрии развлечений.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Ведущей вечера выступила Аманда Холден, как мы уже писали ранее она имела честь пообщаться с королем.

Аманда Холден и король Чарльз / Фото: Getty Images

Кстати, в беседе с Амандой король Чарльз рассказал, что они с Камиллой планируют завести новую собаку, после того, как недавно стало известно о смерти любимца королевы джек-рассел-терьера Бет, которую она взяла в приюте в 2011 году.

Король Чарльз III и Элтон Джон / Фото: Associated Press

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