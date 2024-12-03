Королева Камилла не составит компанию королю Чарльзу на церемонии приветствия эмира Катара: дворец назвал причину

Королеве Камилле все еще нездоровится, поэтому супруга короля Чарльза не примет участие в церемонии приветствия эмира Государства Катар и его супруги сегодня в Лондоне.

О состоянии здоровья королевы Камиллы официально проинформировал Букингемский дворец. В заявлении говорится, что королева пропустит церемонию приветствия во время государственного визита эмира Катара из-за сохраняющихся побочных эффектов инфекции грудной клетки, но посетит другие мероприятия днем.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и его супруга прибыли в Великобританию с двухдневным государственным визитом, организованным королем Чарльзом III.

Предполагается, что первоначальная программа была изменена, поскольку королеве Камилле, у которой после ее долгой поездки в Австралию и Самоа была обнаружена инфекция грудной клетки, врачи рекомендовали отдохнуть и полностью восстановиться.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и его супруга прибыли в Британию / Фото: Getty Images

Камилла пропустит парад конной гвардии, где король и принц и принцесса Уэльские присоединятся к эмиру Катара и его жене. Там же состоится церемониальная встреча, а затем гостей официально поприветствует король в Королевском павильоне. Монарх будет сопровождать Эмира, когда тот осмотрит Почетный караул, сформированный из 1-го батальона валлийских гвардейцев, с оркестром полка.

Днем ожидается обед в Букингемском дворце, затем гости посетят специальную выставку в Картинной галерее и на этих двух мероприятиях королева Камилла планирует присутствовать.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

А вечером гостей ожидает государственный банкет во дворце, где королева Камилла также планирует присутствовать, а вот принцесса Уэльская Кейт, наоборот, не посетит это вечернее мероприятие с принцем Уильямом.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

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