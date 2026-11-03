Королева Камилла объяснила, почему оставила короля Чарльза одного мокнуть под карибским дождем

Королева Камилла / © Associated Press

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На мероприятии королева Камилла произнесла одну из своих самых эмоциональных речей, заявив, что осознание истинных масштабов насилия в отношении женщин и девочек во всем мире абсолютно «ужасает».

Ее речь на форуме женщин Содружества в Антигуа прозвучал всего через несколько часов после королевского конфуза, который оставил разгневанного короля Чарльза совершенно беззащитным перед проливным дождем во время визита на Карибы.

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Королева Камилла / © Associated Press

Королева обратилась к делегатам на встрече глав правительств стран Содружества, призвав неутомимых активистов «просто продолжать» борьбу против физического и сексуального насилия, добавив: «Большое вам спасибо».

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Напомним, что проливной дождь начался всего через несколько минут после того, как король и королева прибыли на стадион имени сэра Вивиана Ричардса на 45-й парад в честь Дня независимости Антигуа и Барбуды. Пока спешащие помощники обеспечивали Камилле безопасное укрытие под ее надежным прозрачным зонтом, о промокшем короле забыли. Пока промокший насквозь Чарльз непрерывно жестикулировал руками, спрашивая: «Где мой зонт?» и бормоча своему конюшему, что «возможно, стоит иметь запасной», Камилла, находящаяся в безопасном месте, спокойно переносила ливень. Королеву заметили смеющейся над суматохой на трибунах, позже она пошутила, что карибский дождь сильно вредит ее непослушным волосам, пишет express.

Королева Камилла / © Associated Press

Выступая откровенно на небольшом приеме в саду с участием переживших насилие и сотрудников благотворительных организаций, Камилла четко обозначила свою цель: необходимо разрушить стигму.

«Я пытаюсь заставить людей больше говорить об этом, чтобы это перестало быть табу», — сказала Ее Величество в своей речи.

Королева Камилла / © Associated Press

В своей проникновенной программной речи королева Камилла подчеркнула, что мир должен незамедлительно прислушиваться к мольбам жертв о помощи. Добавив: «Вместе мы уверены, что сможем и обязательно добьемся прекращения насилия в отношении женщин и девочек навсегда».

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