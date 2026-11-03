ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
70
Время на прочтение
2 мин

Королева Камилла объяснила, почему оставила короля Чарльза одного мокнуть под карибским дождем

Королева Камилла выступила с глубоко эмоциональным призывом положить конец насилию в отношении женщин на форуме в Антигуа, и объяснила почему сбежала от мужа на церемонии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

На мероприятии королева Камилла произнесла одну из своих самых эмоциональных речей, заявив, что осознание истинных масштабов насилия в отношении женщин и девочек во всем мире абсолютно «ужасает».

Ее речь на форуме женщин Содружества в Антигуа прозвучал всего через несколько часов после королевского конфуза, который оставил разгневанного короля Чарльза совершенно беззащитным перед проливным дождем во время визита на Карибы.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева обратилась к делегатам на встрече глав правительств стран Содружества, призвав неутомимых активистов «просто продолжать» борьбу против физического и сексуального насилия, добавив: «Большое вам спасибо».

Напомним, что проливной дождь начался всего через несколько минут после того, как король и королева прибыли на стадион имени сэра Вивиана Ричардса на 45-й парад в честь Дня независимости Антигуа и Барбуды. Пока спешащие помощники обеспечивали Камилле безопасное укрытие под ее надежным прозрачным зонтом, о промокшем короле забыли. Пока промокший насквозь Чарльз непрерывно жестикулировал руками, спрашивая: «Где мой зонт?» и бормоча своему конюшему, что «возможно, стоит иметь запасной», Камилла, находящаяся в безопасном месте, спокойно переносила ливень. Королеву заметили смеющейся над суматохой на трибунах, позже она пошутила, что карибский дождь сильно вредит ее непослушным волосам, пишет express.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Выступая откровенно на небольшом приеме в саду с участием переживших насилие и сотрудников благотворительных организаций, Камилла четко обозначила свою цель: необходимо разрушить стигму.

«Я пытаюсь заставить людей больше говорить об этом, чтобы это перестало быть табу», — сказала Ее Величество в своей речи.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

В своей проникновенной программной речи королева Камилла подчеркнула, что мир должен незамедлительно прислушиваться к мольбам жертв о помощи. Добавив: «Вместе мы уверены, что сможем и обязательно добьемся прекращения насилия в отношении женщин и девочек навсегда».

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie