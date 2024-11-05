Королева Камилла отменила рабочие мероприятия: дворец назвал причину

Ее Величество на посетит мероприятие на Поле памяти в четверг, поскольку настоящее время плохо себя чувствует. Королева также отказалась от участия в приеме в Букингемском дворце для олимпийских и паралимпийских спортсменов, который король будет чествовать в тот же вечер.

В настоящее время она находится под наблюдением врача и принесла извинения за причиненные неудобства.

"Ее Величество Королева в настоящее время чувствует себя плохо из-за инфекции грудной клетки, в связи с чем врачи рекомендовали ей короткий период покоя", - говорится в заявлении дворца.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

И хотя Камилла очень надеется, что ей удастся вовремя поправиться и принять участие в мероприятиях по случаю Дня памяти в эти выходные, пока что ее участие под вопросом.

Никаких дополнительных подробностей о ее болезни или лечении не разглашается, но известно, что она находится под наблюдением врачей.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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