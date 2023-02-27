Королева Камилла озвучила неожиданное желание в преддверии коронации

В коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы будут принимать участие их внуки. И речь идет не только о детях принца и принцессы Уэльских.

Внуки самой Камиллы выйдут из тени и сыграют на торжественном мероприятии ключевую роль. У сына королевы – Тома Паркер-Боулза – двое детей – 15-летняя Лола и 13-летний Фредди, а у дочери Лауры Лопес – 15-летняя дочь Элиза и близнецы Луи и Гас, которым по 13 лет.

Издание Mirror пишет, что внуки Камиллы, которых редко замечают на публике, будут играть главную роль в коронации короля вместе с принцем Джорджем, вторым в линии наследования престола.

Королева Камилла попросила своих внуков держать над ней балдахин, когда ее помажут святым маслом во время части церемонии. Ранее эту роль исполняли герцогини.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

"Это хороший сигнал и довольно смелый шаг. Это еще один пример того, как король и королева-консорт не боятся немного встряхнуться, чтобы отразить реалии современной жизни, центральным элементом которой является смешанная семья", - говорит приближенный к семье источник.

Говорят, Камилла предана своим внукам и часто проводит с ними свободное время в своей частной резиденции в Уилтшире. Однако на публике они практически никогда не появляются вместе.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой дизайнер сошьет платье для коронации королевы Камиллы.

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