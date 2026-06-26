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Королева Камилла планирует избегать встречи с Меган и Гарри во время их визита в Лондон
Принц Гарри и Меган Маркл недавно сообщили, что собираются вернуться в Великобританию с визитом на несколько дней и возьмут с собой детей.
Как утверждает британская пресса не все рады визиту Сассекских, и особенно избегать этой встречи планирует королева Камилла.
По имеющимся данным, герцог и герцогиня Сассекские планируют остановиться в Букингемском дворце в июле этого года, и, поскольку король Чарльз готовится открыть двери королевской семьи, королева, как сообщается, не убеждена в целесообразности возвращения пары в центр внимания Великобритании.
Как пишет издание express Камилла вряд ли будет вмешиваться в какие-либо беседы с Гарри и Меган и планирует намеренно избегать их в своем личном доме в Рэй Милл в Уилтшире.
Напомним, что в своих сенсационных мемуарах принц Гарри изобразил свою мачеху «злой» и «злодейкой» и обвинил ее в «долгосрочной игре, кампании, направленной на брак и, в конечном итоге, на корону». Эти слова сильно возмутили Камиллу.