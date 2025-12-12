- Дата публикации
Королева Камилла подала специфическое блюдо детям на празднике в Кларенс-хаусе: как оно выглядит
Королева Камилла каждый год приглашает детей в Кларенс-хаус — их с королем Чарльзом резиденцию для того, чтобы украсить праздничное зеленое дерево.
Королева пригласила тяжелобольных детей, находящихся под опекой благотворительных организаций Helen & Douglas House и Road Dahl’s Marvellous Children’s Charity, покровительницей которых является Ее Величество, украшать елку.
После того как все проголодались, Камилла угостила своих гостей праздничными блюдами и подала сосиски, картофельное пюре и горошек, выложив их в форме улыбающегося лица, и ходила вокруг, держа в руках соусник.
Блюдо получилось хотя и забавным и детям, веротяно, понравилось, но выглядело не очень аппетитно.