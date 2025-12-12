ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
252
Время на прочтение
1 мин

Королева Камилла подала специфическое блюдо детям на празднике в Кларенс-хаусе: как оно выглядит

Королева Камилла каждый год приглашает детей в Кларенс-хаус — их с королем Чарльзом резиденцию для того, чтобы украсить праздничное зеленое дерево.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

Королева пригласила тяжелобольных детей, находящихся под опекой благотворительных организаций Helen & Douglas House и Road Dahl’s Marvellous Children’s Charity, покровительницей которых является Ее Величество, украшать елку.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

После того как все проголодались, Камилла угостила своих гостей праздничными блюдами и подала сосиски, картофельное пюре и горошек, выложив их в форме улыбающегося лица, и ходила вокруг, держа в руках соусник.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Блюдо получилось хотя и забавным и детям, веротяно, понравилось, но выглядело не очень аппетитно.

Угощения от королевы Камиллы / © Getty Images

Угощения от королевы Камиллы / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
252
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie