Королева Камилла подала специфическое блюдо детям на празднике в Кларенс-хаусе: как оно выглядит

Королева Камилла / © Associated Press

Королева пригласила тяжелобольных детей, находящихся под опекой благотворительных организаций Helen & Douglas House и Road Dahl’s Marvellous Children’s Charity, покровительницей которых является Ее Величество, украшать елку.

После того как все проголодались, Камилла угостила своих гостей праздничными блюдами и подала сосиски, картофельное пюре и горошек, выложив их в форме улыбающегося лица, и ходила вокруг, держа в руках соусник.

Блюдо получилось хотя и забавным и детям, веротяно, понравилось, но выглядело не очень аппетитно.

