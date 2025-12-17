Королева Камилла показала, как надо поливать бренди рождественский пудинг

Королева Камилла / © Associated Press

Королева присоединилась к @royalvolservice на их праздничном мероприятии в Лондоне, чтобы отметить работу невероятных волонтеров, которые дарят радость, общение и поддержку многим людям в праздничные дни.

«Спасибо всем вам за все, что вы делаете для общества. Как я всегда говорю, без вас эта страна рухнула бы. Я бесконечно благодарна за все, что вы делаете», - сказала тогда Камилла.

В этом году праздничная эстафета — и обязанности по разливу бренди! 🔥 — передаются @rosemary.shrager при поддержке фонда @morrisons. Давайте сделаем 2025 год таким же волшебным! 💛», — написали организаторы в Instagram, тегнув королеву, которая поливает пудинг бренди.

Напомним, сейчас королевская семья готовится к Рождеству и новогодним праздникам, которые они проведут в Сандрингеме. Ранее мы рассказывали про четыре рождественские традиции короля Чарльза и его родственников.