- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Камилла показала, как надо поливать бренди рождественский пудинг
В прошлом году Ее Величество приняла участие в праздничном мероприятии, а теперь в предрождественский период ее эстафета передается дальше.
Королева присоединилась к @royalvolservice на их праздничном мероприятии в Лондоне, чтобы отметить работу невероятных волонтеров, которые дарят радость, общение и поддержку многим людям в праздничные дни.
«Спасибо всем вам за все, что вы делаете для общества. Как я всегда говорю, без вас эта страна рухнула бы. Я бесконечно благодарна за все, что вы делаете», - сказала тогда Камилла.
В этом году праздничная эстафета — и обязанности по разливу бренди! 🔥 — передаются @rosemary.shrager при поддержке фонда @morrisons. Давайте сделаем 2025 год таким же волшебным! 💛», — написали организаторы в Instagram, тегнув королеву, которая поливает пудинг бренди.
Напомним, сейчас королевская семья готовится к Рождеству и новогодним праздникам, которые они проведут в Сандрингеме. Ранее мы рассказывали про четыре рождественские традиции короля Чарльза и его родственников.