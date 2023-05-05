Королева Камилла попала под прицел фотографов на репетиции коронации в Лондоне

Репетиции коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы проходят в ночное время в столице Великобритании.

Ее Величество королева Камилла была запечатлена фотографами, когда покидала Вестминстерское аббатство в Лондоне, где проходят репетиции. Она ехала на заднем сиденье автомобиля и была одета в черный полосатый костюм. У нее также была безупречная укладка, а в ушах - серьги из жемчуга.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Также по улицам Лондона среди ночи маршируют военные, которые будут участвовать в коронации.

Репетиция коронации короля Чарльза III в Лондоне / Фото: Getty Images

А поклонники британской королевской семьи уже за несколько дней до церемонии разбили палаточный лагерь, заняв лучшие места для того, чтобы увидеть, как король и королева будут ехать в аббатство и потом обратно в Букингемский дворец.

Поклонники в ожидании коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Напомним, мы вспоминали, как короновали мать Чарльза - королеву Елизавету II - в 1953 году и что происходило на улицах Лондона в тот день.

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