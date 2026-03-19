Королева Камилла появилась на банкете в кремовом платье и сапфировой тиаре Елизаветы II

Король Чарльз и королева Камилла главенствовали на государственном банкете в честь визита президента Нигерии и его жены в Великобританию в Виндзорском замке.

Ольга Кузьменко
Королева Камилла и король Чарльз с президентской четой Нигерии

Королева Камилла произвела фурор на государственном банкете, появившись в элегантном кремовом платье-пальто с воротником-стойкой от Фионы Клэр, идеально подходящем к великолепию парадных залов Виндзорского замка.

Силуэт с мягкими линиями выглядел вневременным и изысканным, а в качестве украшения она выбрала хорошо знакомую бельгийскую сапфировую тиару — ослепительное украшение стоимостью более 5 миллионов фунтов стерлингов (около 6,6 миллионов долларов).

Королева неоднократно надевала эту эффектную тиару по важным случаям, включая свой первый государственный банкет в качестве королевы-консорта в 2022 году. Камилла сочетала диадему с соответствующими сапфировыми серьгами, которые когда-то входили в коллекцию королевы Елизаветы II, а также с оригинальным бриллиантовым колье в виде змеи на шее.

Также Камилла носила ленту и звезду Ордена Подвязки и Королевского семейного ордена короля Чарльза III — награды, отражающие как ее положение, так и ее заслуги, и подчеркивающие церемониальное значение этого вечера.

Королева Камилла на банкете в Виндзорском замке / © Associated Press

Королева дополнила образ своей фирменной мягкой укладкой и макияжем.

Напомним, принцесса Уэльская Кейт также произвела впечатление своим образом на банкете, появившись в изумрудном наряде с прозрачными рукавами от Andrew Gn.

