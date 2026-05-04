Королева Камилла появилась на мероприятии с очень интересной брошью на груди

Королева Камилла

Когда Камилла с супругом королем Чарльзом посещала мемориал 11 сентября в Нью-Йорке, она продемонстрировала еще один стильный образ, на котором красовалась необычная брошь.

Королева дополнила свое расшитое темно-синее пальто-платье значимым украшением, история которого насчитывает несколько десятилетий.

Король Чарльз и королева Камилла у мемориала в Нью-Йорке

Брошь, украшенная множеством бриллиантов, рубинов и сапфиров, изображает богиню Британию, британский национальный символ, лежащую в позе и держащую трезубец и оливковую ветвь, пишет instyle.

Щит богини украшен изображением британского флага. Дизайн броши также связан с военной тематикой, поскольку на ней изображен тот же значок, что и на фуражке Королевского Норфолкского полка.

Брошь королевы Камиллы

