Королева Камилла появилась на мероприятии в любимом украшении королевы Елизаветы II

Королева Камилла после смерти Ее Величества королевы Елизаветы II получила право носить ее украшения и во время поездки в Кению надела одну из любимых брошей покойной королевы.

В первый день визита Камилла была белом платье из крепового шелка от Анны Валентайн, дополнив наряд бриллиантовой брошью в виде устриц, принадлежавшей покойной королеве Елизавете. Она украшена бриллиантовым паве вокруг единственной жемчужины.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II в броши / Фото: Getty Images

Броши более 100 лет, она изготовлена ​​в 1919 году и принадлежала когда-то матери Елизаветы II – королеве Елизавете. Она регулярно носила это украшение, особенно во время празднования своего 100-летия в Великобритании. После ее смерти брошь унаследовала ее дочь Елизавета II, а теперь ее носит супруга короля Чарльза III – Камилла.

Принцесса Маргарет со своей матерью королевой Елизаветой (которая носит бриллиантовую брошь) / Фото: Getty Images

Очевидно, что королева Камилла не просто так надела в Кении именно это украшение. Ведь Кения тесно связана с бывшим монархом. Принцесса Елизавета посещала охотничий заповедник в Кении, когда узнала, что стала королевой в 1952 году.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали про другие украшения королевы Камиллы.

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