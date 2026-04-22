Королева Камилла появилась на приеме с эксклюзивной сумкой из кожи гималайского крокодила

Вчера днем Чарльз и Камилла осмотрели окончательные макеты национального мемориала Елизавете II в Британском музее в Лондоне.

После чего королевская чета отправилась на прием в Букингемский дворец.

В этот день на Ее Величестве королеве Камилле было темное пальто от Fiona Clare с белой вышивкой, она надела черные колготы и туфли-лодочки Eliot Zed. Также образ ее дополняла эксклюзивная сумка La Sherpa от Atelier Renard Paris, стоимостью от 3900 евро. На сайте бренда указано, что дизайнеры впервые создали эту стильную сумку-клатч из кожи гималайского крокодила, а ее застежка изготовлена ​​вручную в Японии специалистом по лакировке.

На своей странице в Instagram бренд опубликовал фото королевы Камиллы еще четыре недели назад, когда она появилась с этой сумкой на другом мероприятии и написал:

«Для нас большая честь видеть La Sherpa в темно-синем крокодиле и нубуке с лаковой застежкой ручной работы в Японии в руках Ее Величества Королевы Камиллы».

Также Камилла дополнила свой вчерашний образ жемчужным чокером с бриллиантовой застежкой и браслетом Van Cleef Arpels — одним из ее любимых украшений.