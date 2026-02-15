Королева Камилла появилась на публике с брошью почти за 2 миллиона гривен

Королева Камилла / © Associated Press

Камилла появилась на службе в церкви Святой Марии Магдалины, расположенной в поместье Сандрингем в Норфолке, в минувшие выходные и надела аксессуар, который нес в себе глубокий символический смысл.

Одетая в мягкое пальто верблюжьего цвета от Anna Valentine, которое носила с шляпой из искусственного меха Lock & Co, высокими черными сапогами Russell and Bromley и своей любимой изумрудной сумкой Demellier London, она дополнила образ брошью в виде геральдической короны, аккуратно приколотой к лацкану ее пальто. Брошь, стоимость которой оценивается примерно в 33 000 фунтов стерлингов (почти 2 миллиона гривен), украшена сапфирами, рубинами и изумрудами.

Особенность этого изделия заключается в его дизайне. Брошь изображает геральдическую корону эпохи Тюдоров — мотив, тесно связанный с королевской историей и символикой. Корона Тюдоров занимает видное место в индивидуальных королевских вензельях короля Чарльза и королевы Камиллы, а также в их общем вензеле, являясь общим символом правления и партнерства.

Сама корона имеет глубокое историческое значение: её часто называют короной Генриха VIII, и она была утраченным королевским сокровищем, уничтоженным во время Английской гражданской войны в 1649 году, пишет express. В современную эпоху корона Тюдоров заменила корону Святого Эдуарда на гербе королевы Елизаветы II — изменение, которое тонко соединило традиции с эволюцией.

Брошь также впервые была замечена в ювелирной коллекции королевы Камиллы в начале 2023 года, вскоре после смерти королевы Елизаветы II и за несколько месяцев до коронации короля Чарльза III.

Она впервые представила это произведение во время визита в мечеть в восточном Лондоне, а затем еще раз появилась на одном из мероприятий в читальном зале королевы.

