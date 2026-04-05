Королева Камилла появилась на публике с новой красивой брошью – предположительно подарком короля

Королева Камилла недавно посещала службу в Великий четверг в Уэльсе вместе со своим мужем королем Чарльзом и появилась на публике с совершенно новой брошью.

Ольга Кузьменко
Королева Камилла / © Getty Images

У Камиллы целая коллекция брошей, некоторые из которых датируются более чем столетием назад, но для своего появления на Королевской службе в Великий четверг вместе с королем Чарльзом Ее Величество выбрала, судя по всему, совершенно новую брошь.

Королева дополнила темно-синее пальто жемчужными серьгами с бриллиантами брошью с крупным синим камнем — возможно, сапфиром — вставленным в основание в форме короны, украшенное бриллиантами. Как сообщает издание Instyle, если брошь новая, это может быть подарок от короля в честь 21-й годовщины их свадьбы, которую они отмечают 9 апреля.

Эта брошь была похожа на другую брошь в виде тюдоровской короны, которую она надела в церковь Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем в феврале этого года. Камилла надевала ее несколько раз на публичные мероприятия.

Королевская служба в Великий четверг — это давняя традиция в королевском календаре, которая проводится каждый год в четверг перед Пасхальным воскресеньем.

