Королева Камилла появилась на службе в сентиментальных брошах Елизаветы II

Ее Величество возглавляла королевскую семью во время отсутствия короля Чарльза III и выглядела превосходно. Она надела темно-синий костюм в полоску, шляпу с перьям Philip Treacy, в руках держала сумку Chanel и обута была в туфли Eliot Zed.

На поминальную службу в Виндзор королева Камилла надела две великолепные бриллиантовые броши от Cartier, каждая из которых несет в себе сентиментальный смысл.

Первая брошь была изготовлена ​​Cartier для достопочтенной миссис Гревилл в 1930 году. Вторая клипса, идентичная первой, была заказана в 1937 году. Броши Greville Ivy Leaf Clips украшены центральным бриллиантом и платиновым паве из листьев плюща.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Как рассказал express эксперт в ювелирном бизнесе Максвелл Стоун, у этих украшениях интересная история. Когда-то король Георг VI и королева Елизавета подарили эти броши своей дочери принцессе Елизавете на ее 21-й день рождения. Она надевала их 75 лет спустя на свой платиновый юбилей. То, что королева Камилла решила надеть эти броши королевы Елизаветы II во время службы, имеет огромное значение, неся не только денежную ценность, но и богатое наследие истории и почтения».

Стоимость каждой из этих брошей составляет 31 тысячу фунтов стерлингов (39 тысяч долларов).

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что есть в ювелирной шкатулке королевы Камиллы, которые она носила еще до того, как получила титул королевы-консорта.

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