Королева Камилла практически повторила образ принцессы Кейт во время поездки в Италию

Королева Камилла / © Getty Images

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Во время поездки Ее Величество встретилась с учениками начальной школы Института Алессандро Мандзони в Риме. На встречу Камилла приехала в платье-рубашке в горох и с белым воротником и нюдовых туфлях-лодочках на каблуках, а в руках держала сумку Bottega Veneta.

Королева Камилла / © Getty Images

Принцесс Уэльская Кейт носила похожий наряд на финале теннисного турнира на Уимблдоне в 2022 году. Темно-синее шелковое платье с принтом в горох от Alessandra Rich, с бантом на груди и жемчужными пуговицами Кейт дополнила белыми туфлями с черными носами на каблуках тоже от Alessandra Rich.

Королева Камилла / © Associated Press

А в 2023 году публика снова увидела принцессу Уэльскую в этом же образе, когда она посетила «Улицы Хоуп» в Саутгемптоне, куда приехала, чтобы официально открыть новое пространство.

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Принцесса Кейт / © Getty Images