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Королева Камилла продемонстрировала одну из любимых тиар королевы Елизаветы II на банкете в честь султана Омана
Королева Камилла блистала во второй раз в этом году в тиаре в Виндзорском замке, надев одно из любимых королевских головных украшений покойной королевы Елизаветы II.
Члены британской королевской семьи вчера вечером принимали на банкете султана Омана Хайтама бин Тарика. Этот блистательный гала-вечер стал завершением первого дня его официального государственного визита в Великобританию.
79-летняя королева Камилла появилась на банкете в синем платье и тиаре «Девушки Великобритании и Ирландии». Эта тиара была одной из любимых у покойной королевы Елизаветы II, и она носила ее много раз за время своего исторического 70-летнего правления.
Тиара была свадебным подарком от «Девушек Великобритании и Ирландии» герцогине Йоркской, впоследствии королеве Марии, в 1893 году. Королева Елизавета II унаследовала тиару от своей бабушки, которая подарила ее Елизавете на свадьбу с принцем Филиппом в 1947 году. Монарх даже назвала этот аксессуар «бабушкиной тиарой».
Хотя изначально тиара была украшена жемчугом, королева Мария распорядилась заменить его бриллиантами. Тиара украшена узорами в виде фестонов и геральдических лилий, и её также можно носить как колье.
Образ королевы Камиллы дополняло роскошное колье с камнями и серьги-висюльки, она носила Орден Королевской семьи короля Чарльза, сделала красивую прическу и выразительный макияж.
Напомним, принцесса Уэльская появилась на банкете в роскошном желтом платье Elie Saab и своей любимой тиаре «Узелки любви» принцессы Дианы.
А вчера днем гостю показывали экспозицию предметов из Королевской коллекции в Зеленой гостиной Виндзорского замка.