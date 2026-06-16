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Королева Камилла произвела впечатлением новым образом на скачках в Аскоте
Королева Камилла и король Чарльз посетили сегодня первый день скачек Королевского Аскота.
Их Величеств запечатлели на открытии памятника лошади «Энейбл» работы Чарли Лэнгтона во время первого дня Королевских скачек в Аскоте. Король и королева прибыли в конной карете, чтобы возглавить королевскую процессию, ознаменовавшую начало любимой всеми традиции скачек.
Королева Камилла прибыла на свое любимое конное мероприятие в новом и очень элегантном платье-пальто с цветочной вышивкой, в широкополой шляпе, двухцветных туфлях на каблуках и с молочным клатчем в руках. Ее Величество дополнила образ бриллиантовой брошью на пальто и серьгами тоже с бриллиантами в ушах.
Король Чарльз облачился в светло-серый фрак, жилетку нежного желтого оттенка, белую рубашку и серый галстук в принт, на котором был пришпилен маленький значок британского флага.
Чарльз и Камилла ехали в первом экипаже вместе с герцогом и герцогиней Веллингтонскими, а за ними следовала принцесса Анна с молодоженами Питером и Харриет Филлипс. Сын Анны женился на Харриет ранее в этом месяце.
Также на скачки приехали Зара и Майкл Тиндалл. С дочерью принцессы Анны произошел забавный конфуз на мероприятии, ее не узнала охрана.