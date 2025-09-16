- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Камилла пропустит похорон герцогини Кентской: дворец объявил причину
Сегодня, 16 сентября, в Лондоне, в Вестминстерском соборе, состоится прощание с герцогиней Кентской Кэтрин.
Стало известно, что Ее Величество королева Камилла в последнюю минуту отказалась от участия в похоронах. Об этом заявил Букингемский дворец.
Камилла не присоединится к королю Чарльзу на королевских похоронах, поскольку она восстанавливается после острого синусита.
«С огромным сожалением Ее Величество Королева отказалась от участия в сегодняшней заупокойной мессе по герцогине Кентской, поскольку она восстанавливается после острого синусита. Ее мысли и молитвы будут с герцогом Кентским и всей семьей», — говорится в заявлении дворца.
Король Чарльз III и другие высокопоставленные члены королевской семьи отдадут дань уважения и приедут на прощание. Это будут первые католические похороны члена королевской семьи в новейшей истории.
Напомним, вчера гроб с телом Кэтрин, герцогини Кентской, прибыл в Вестминстерский собор. Вечером семья посетила тайное бдение с чином принятия и вечерней.