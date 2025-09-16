Королева Камилла пропустит похорон герцогини Кентской: дворец объявил причину

Королева Камилла / © Associated Press

Стало известно, что Ее Величество королева Камилла в последнюю минуту отказалась от участия в похоронах. Об этом заявил Букингемский дворец.

Камилла не присоединится к королю Чарльзу на королевских похоронах, поскольку она восстанавливается после острого синусита.

Королева Камилла / © Getty Images

«С огромным сожалением Ее Величество Королева отказалась от участия в сегодняшней заупокойной мессе по герцогине Кентской, поскольку она восстанавливается после острого синусита. Ее мысли и молитвы будут с герцогом Кентским и всей семьей», — говорится в заявлении дворца.

Герцогиня Кентская Кэтрин / © Getty Images

Король Чарльз III и другие высокопоставленные члены королевской семьи отдадут дань уважения и приедут на прощание. Это будут первые католические похороны члена королевской семьи в новейшей истории.

Напомним, вчера гроб с телом Кэтрин, герцогини Кентской, прибыл в Вестминстерский собор. Вечером семья посетила тайное бдение с чином принятия и вечерней.