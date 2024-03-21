Королева Камилла публично прокомментировала состояние здоровья ее мужа короля Чарльза

Ее Величество посетила прием, организованный Читальным залом королевы в честь Всемирного дня поэзии в замке Хиллсборо в Белфасте во время второго дня визита Камиллы в Северную Ирландию.

Королева была одета в зеленое шерстяное креповое платье и пальто от Брюса Олдфилда, к которому прикрепила брошь с бирюзой и бриллиантами в форме цветка и дополнила образ жемчужными серьгами.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Камилла также заглянула в Coffey's Butchers, Knotts Bakery & Arcadia Delicatessen на Лисберн-роуд в Белфасте, чтобы почтить память ремесленников Северной Ирландии.

Во время встречи королева рассказала немного о том, как чувствует себя ее муж король Чарльз, который лечится от рака.

"Он чувствует себя очень хорошо. Я стараюсь, чтобы он был в порядке".

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Король должен был ехать в эту поездку вместе с супругой, но по рекомендации врачей не стал этого делать. В первый день визита Камилла провела время на острове Мэн, куда прибыла, чтобы присвоить статус города округу Дуглас.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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