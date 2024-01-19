Королева Камилла публично прокомментировала состояние здоровья короля Чарльза III

Ее Величество спросили о том, как сейчас чувствует себя король.

Королева Камилла посетила Абердинскую художественную галерею, где открыла "Безопасное пространство". На мероприятии королеву ожидало много репортеров, всех интересовало состояние здоровья ее мужа – короля Чарльза III, которому предстоит на следующей неделе операция.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

"Доброе утро, это было довольно морозное путешествие. Извините, боюсь, мы немного опоздали", — сказала королева Камилла с улыбкой, когда она прибыла, в видео, которым в соцсети X поделился репортер ITV Royals Крис Шип. "Как Его Величество?" — спросил лорд-лейтенант Абердина доктор Дэвид Кэмерон.

"С ним все в порядке, большое спасибо. С нетерпением ждет возвращения к работе", — ответила королева.

WATCH: Queen Camilla on the King’s health before his operation next week: “He’s fine thank you. Looking forward to getting back to work”.

The Queen was in Aberdeen on a planned engagement

King Charles will have a procedure next week. pic.twitter.com/7A9Yy9kOmR — Chris Ship (@chrisshipitv) January 18, 2024

Напомним, королю Чарльзу на следующей неделе предстоит операция, о которой Букингемский дворец рассказал подробнее.

Также на этой неделе королевских поклонников шокировала новость о том, что принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости и до пасхи не будет исполнять свои королевские обязанности.

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