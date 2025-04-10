Королева Камилла публично раскрыла секрет своего счастливого брака с королем Чарльзом

Королева Камилла / © Associated Press

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Король Чарльз и королева Камилла отмечали знаменательную годовщину своей свадьбы в Риме во время вчерашнего государственного банкета, организованного президентом Серджо Маттареллой в их честь. Король в своей речи на банкете даже пошутил, сказав: «Сегодня, как вы сказали, отмечается двадцатая годовщина нашей с королевой свадьбы. В связи с этим я должен сказать, что это действительно очень любезно с вашей стороны, господин Президент, организовать этот небольшой романтический ужин при свечах на двоих…!».

Во время визита Камилла откровенно рассказывала о своем браке во время одного из сольных выходов в Риме.

Королева Камилла и король Чарльз на банкете в Италии / © Getty Images

«Мы всегда движемся в разных направлениях, как корабли, которые расходятся ночью. Мы проносимся мимо друг друга. На самом деле, сегодня днем ​​нам удалось немного наверстать упущенное», — сказала Камилла, имея ввиду краткий перерыв в своем дневнике после исторического выступления короля на совместном заседании итальянского парламента и перед блестящим государственным банкетом тем вечером.

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На вопрос, будут ли обмениваться подарками, она ответила, что подождет, пока они не вернутся домой, но призналась, что у нее есть кое-что в запасе на сегодняшний вечер.

Королева Камилла / © Associated Press

«Двадцать лет, кто бы мог поверить, что это было 20 лет назад? — сказала она. — В чем секрет? Я не знаю, ну, я полагаю, что это просто своего рода дружба, на самом деле. Смеяться над одними и теми же вещами, жить дальше. Я полагаю, что это (жестом показывает на мероприятие, на котором находится), занимает большую часть времени», — сказала Камилла.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Напомним, ранее сестра Камиллы - Аннабель Эллиот - публично высказалась о браке пары.

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Getty Images Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Getty Images Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press