Королева Камилла рассекретила неожиданный факт о своем муже - короле Чарльзе

Королева Камилла / © Getty Images

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Ее Величество поделилась сокровенными подробностями королевской жизни в новом документальном фильме BBC о силе чтения, способной изменить жизнь. В этом уникальном эпизоде ​​рассказывается о четырех британцах, которые считают, что книги помогли им преодолеть трудные времена.

79-летняя Камилла рассказала, что король Чарльз обожает хорошие биографии и часто начинает «рыдать» от смеха, когда наслаждается чтением романа.

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Она шутит: «Это очень отталкивает, и я не могу снова погрузиться в свою книгу».

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Позже в эпизоде ​​королева Камилла рассказала о том, как чтение книг помогло ее отцу, Брюсу Шанду, во время его пребывания в плену, пишет Mirror. Она сказала: «Снайпер выстрелил моему отцу в лицо. Ему невероятно повезло, потому что пуля вошла с одной стороны, вышла с другой и не задела язык или зубы. Его отвезли в лагерь для военнопленных и держали там два с половиной года. В таких местах особо нечем заняться, если только ты не планируешь побег, поэтому он занимался самообразованием. Он прочитал все книги, от Библии до энциклопедий, все, что попадалось под руку, он просто сидел весь день и читал, читал и читал. И я думаю, именно так он выжил».

Королева Камилла и ее отец Брюс Шанд / © Getty Images

Документальный фильм завершается тем, что четверо участников пьют чай с Камиллой в Кларенс-Хаусе. Она говорит им: «Результат говорит сам за себя — чтение изменило вашу жизнь, и я подозреваю, что оно изменило жизнь многих других людей. Это как иметь кучу друзей — и вы можете обратиться к ним, когда они вам нужны. Книги действительно меняют жизни людей».

Напомним, в 2021 году Камилла основала благотворительную организацию «Читальный зал королевы», чтобы отметить и популяризировать любовь к литературе на протяжении всей жизни и ее пользу.

Королева Камилла / © Getty Images

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