Королева Камилла рассказала, что ее больше всего беспокоит в состоянии здоровья короля Чарльза

Королева Камилла дала неожиданный публичный комментарий о здоровье ее мужа короля Чарльза III, который все еще проходит лечение от рака.

В новом документальном фильме, в котором повествуется о жизни королевы в течение года и который посвящен борьбе с домашний насилием, Камиллу спросили о самочувствии короля. Люди беспокоятся о его здоровье, в феврале 2024 года у монарха был выявлен рак.

Королева Камилла сообщила, что Чарльз "чувствует себя очень хорошо", поскольку он продолжает проходить лечение от неизвестной формы рака, а затем пошутила: "Проблема в том, чтобы попытаться остановить его", - имея ввиду, что король не хочет сбавлять обороты своих рабочих дел и мероприятий, пишет express.co.uk.

Недавно королевская чета вернулась из 10-дневной поездки в Австралию и Самоа, где они провели в общей сложности 36 мероприятий. 75-летний Чарльз, прервавший лечение рака ради государственных визитов, нашел дальнюю поездку "идеальным тонизирующим средством", поскольку он был счастлив в условиях столь плотного графика.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

"Ему искренне понравился этот тур. Он действительно расцвел в рамках программы. Она подняла его дух, настроение и ускорила выздоровление. В этом смысле тур — несмотря на все его требования — стал идеальным тонизирующим средством", — сказал высокопоставленный чиновник Букингемского дворца.

Дворец также объявил, что в следующем году у Чарльза и Камиллы планируется еще два подобных тура.

В выходные, напомним, короля Чарльза видели около церкви Святой Марии Магдалины, когда он отправился на воскресную службу в Сандрингеме.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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