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Королева Камилла рассказала, какую книгу любит читать своим пятерым внукам

Королева Камилла рассказала, какую книгу любит читать своим пятерым внукам

Королева Камилла и ее внук Фредди Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Королева Камилла обожает читать и передает свою любовь к чтению следующему поколению.

76-летняя королева появилась в первом выпуске подкаста The Queen's Reading Room Podcast, новой инициативы книжного клуба, который она запустила во время пандемии коронавирусу.

В отрывке из интервью, опубликованном в Instagram, королева Камилла рассказала о любимой серии книг, которые ей больше всего нравится читать со своими внуками.

"Я думаю, что больше всего мне понравилось читать "Гарри Поттера", — сказала она. Говоря об озвучке персонажей, королева Камилла признала, что король Чарльз более талантлив в этом отношении, пишет People.

"Я не могу имитировать голоса из-за любви или денег, я совершенно безнадежна в этом", - сказала она. "Я была очень плохой актрисой в школе, и мне так и не удалось овладеть искусством мимикрии. Но мой муж делает это блестяще. Он может озвучивать все голоса".

Напомним, у королевы Камиллы пятеро внуков от двух ее детей, Тома Паркера Боулза и Лоры Лопес (урожденной Паркер Боулз). У Тома есть дочь Лола Паркер Боулз и сын Фредди Паркер Боулз от бывшей жены Сары Байс. У Лауры есть дочь Элиза Лопес и сыновья-близнецы Гас и Луи Лопес от мужа Гарри Лопеса. Трое внуков королевы Камиллы оказались в центре внимания королевской семьи, когда служили ее  почетными пажами на коронации в мае прошлого года.

Королева Камилла и ее внук Фредди Паркер Боулз / © Getty Images
Королева Камилла и ее внук Фредди Паркер Боулз / Фото: Getty Images

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