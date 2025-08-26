Королева Камилла рассказала об ужасной проблеме, которая всколыхнула поместье Сандрингем

Королева Камилла / © Associated Press

По словам Камиллы в резиденцию в Норфолке нагрянули незваные гости. Королева упомянула об этой проблеме, выступая перед участниками недавнего фестиваля скачек Эбор в Йорке, которые посетила.

78-летняя королева Камилла, являющаяся покровительницей Йоркского ипподрома, посетила мероприятие, которое проходило с 20 по 23 августа.

Королева Камилла / © Getty Images

В течение дня Камилла общалась с другими любителями скачек и встречалась с представителями местных благотворительных организаций, поддерживаемых Йоркским ипподромом. И именно во время этого мероприятия Ее Величество неожиданно рассказала о проблеме с осами, пишет Daily Mail.

По ее словам, поместье Чарльза в Норфолке заражено осами, и это «ужасное» неудобство. В ответ на это были установлены знаки, предупреждающие посетителей о высокой активности ос в этом районе. Кроме того королева рассказала, что были вызваны специалисты по борьбе с осами, чтобы справиться с проблемой.

Королева Камилла / © Associated Press

Напомним, сейчас королева Камилла и король Чарльз находятся на отдыхе в Балморале, где проведут остаток лета. В воскресенье чету видели на службе в церкви Крати-Кирк с принцем и принцессой Уэльскиим и другими членами семьи.