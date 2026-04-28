Королева Камилла сделала откровенное признание во время визита в сад резиденции британского посла
Ее слова были связаны с перелетом из Британии в Соединенные Штаты Америки.
Когда королевская чета отправилась на прием в сад резиденции британского посла во время первого дня визита в США, королева Камилла не стеснялась признаться, что уже ощущает последствия трансатлантического перелета.
Выступая в библиотеке посла во время церемонии закладки капсулы времени в честь предстоящего 250-летия Америки, королеву спросили о полете, и ее ответ был мгновенно понятен многим.
«У меня небольшая смена часовых поясов», — сказала она с улыбкой, имея в виду пятичасовую разницу во времени между Великобританией и восточным побережьем США, цитирует ее слова журнал Hello!.
Это был момент искренности, позволивший заглянуть за отполированный фасад королевских обязанностей, особенно в тот момент, когда пара, всего через несколько часов после приземления, погрузилась в вихрь официальных мероприятий.
Кстати, ранее мы рассказывали, что Камилла страдает аэрофобией.