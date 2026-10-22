Королева Камилла / © Getty Images

Реклама

Находясь в ожидании приезда султана Омана в Виндзорский замок, королева попала в объектив камеры во время беседы с офицером в форме полка «Райфлз». Хотя его лицо на видео нечетко видно, предполагается, что это, скорее всего, майор Роб Трежер, ее адъютант. Эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг рассказала Daily Express, что Камилла говорила о своей спасенной собаке Моли, которая присоединилась к ней и семье короля Чарльза в феврале 2025 года.

Никола Хиклинг рассказала, что Камилла сказала офицеру, что Моли — «настоящий ангел». Она также сообщила, что Чарльз считает Моли «ужасной». По словам эксперта, Камилла сказала: «Она (Моли) такая очаровательная. Она пытается убежать и забрать угощения из магазина, и она такая умная. Но она не устраивает беспорядки. Да, да».

Реклама

Королева Камилла / © Getty Images

Моли Камилла взяла из приюта для собак Баттерси, покровительницей которого она является. Напомним, у Камиллы также есть джек-рассел-терьер по кличке Блюбелл.

Реклама

Ранее мы собрали подборку милых фото домашних королевских любимцев.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Новости партнеров