Королева Камилла сделала в адрес Елены Зеленской жест, который часто используют Кейт и Уильям

Королева в этот день была в одном из своих любимых синих платьев и в черных туфлях-лодочках от Eliot Zed на каблуках. У нее на шее была любимая подвеска Kiki McDonough, а на запястье браслет Van Cleef & Arpels. Макияж и прическа королевы были традиционно классическими.

Королева Камилла и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Мы заметили, что когда Камилла и Елена Зеленская прогуливались по коридорам Кларенс-хауса, королева положила свою ладонь на поясницу первой леди. Вероятно, это был милый жест поддержки, такой часто демонстрируют во время своих публичных выходов принц и принцесса Уэльские.

Королева Камилла и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Напомним, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину король Великобритании Чарльз III выразил восхищение украинцами. Букингемский дворец тогда опубликовал обращение монарха, в которой говорилось, что решимость и сила украинского народа продолжает вдохновлять.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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