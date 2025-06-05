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Королева Камилла сходила на выставку и неожиданно сделала комментарий о родственнице Чарльза
77-летняя королева Камилла посетила выставку в Лондоне British Flowers Week, которая прошла в Садовом музее.
На мероприятии Ее Величество появилась в элегантном платье миди своего любимого немного свободного фасона и укорочеными рукавами.
Платье Камиллы было от бренда Fiona Clare Aldridge в принт белый горох. Образ она дополнила бежевыми туфлями с черным мысом, небольшой квадратной сумкой и любимыми украшениями — браслетом Van Cleef & Arpels и цепочкой с кулоном, который украшал рубин в центре и пять инициалов ее внуков от первого брака: Лола, Фредди, Элиза, Луис и Гас.
Во время выставки Камилла остановилась у экспозиции «Вечеринка в саду», на которой представлены фотографии, картины, рисунки, эскизы костюмов и декораций известного фотографа Сесила Битона. Он прославился своими портретами королевской семьи, включая королеву Елизавету II, принцессу Маргарет и королеву-мать. Глядя на одно из культовых изображений королевы-матери, одетой в белое платье и держащей зонтик во время прогулки по садам Букингемского дворца в 1939 году, Камилла сказала: «Я всегда думаю, что эта королева-мать такая прекрасная в своем белом платье», сообщает Hello!.
Напомним, что Елизавета Боуз-Лайон и Чарльз были очень близки и даже помолвочное кольцо, которое он в результате преподнес на помолвку Камилле в стиле ар-деко с крупным пятикаратным бриллиантом, ранее принадлежало его бабушке.