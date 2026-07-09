Королева Камилла спасалась от лондонской жары таким же способом, как и ее муж король Чарльз

Королева Камилла / © Getty Images

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Королеву Камиллу заметили использующей ручной вентилятор, чтобы спастись от 32-градусной жары на Уимблдоне в Лондоне.

Столица изнывала от палящей жары, достигавшей 32°C, и зрители на трибунах подвергались невыносимому солнечному свету.

Королева Камилла / © Getty Images

Во время матча королева Камилла незаметно достала портативный веер от Tecknet, доступный по сниженной цене 14,24 фунта стерлингов (около 19 долларов) в элегантном белом цвете, как у королевы Камиллы.

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Он отлично дополнял голубое платье Камиллы, которое она носила в этот день.

Аннабель Эллиотт и королева Камилла / © Getty Images

Ранее с похожим веером спасался от жары в Лондоне король Чарльз III. Его запечатлели, когда монарх посетил академию бразильского джиу-джитсу Роджера Грейси и благотворительную организацию REORG. Тогда перед королем держал вентилятор его помощник.

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