Королева Камилла столкнулась с неожиданным хейтом

На этой неделе мы не увидим выходов королевы-консорта Камиллы. У нее диагностирован COVID-19.

В понедельник Букингемский дворец сообщил, что у Камиллы положительный результат на коронавирус. Из-за этого были отменены все мероприятия, запланированные ранее на эту неделю.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Неожиданно в Твиттере произошла вспышка негативной критики в адрес Камиллы, причины которой совсем непонятны. Некоторые пользователи предположили, что Камилла заболела венерическим заболеванием, а один пользователь написал: "Королевские любовницы обычно болеют сифилисом, не так ли?" (это отсылка к тому, что Камилла встречалась с Чарльзом, когда он еще был женат на Диане). Кто-то написал, что Камилла просто пила "слишком много джина и Дюбонне (винный аперитив) после ужина", были и другие нелицеприятные вещи, которые процитировало издание express.co.uk.

Королевский корреспондент Daily Express Ричард Палмер осудил такие комментарии в адрес супруги короля Чарльза III, назвав их токсичными и даже позорными.

I’m all for public and media scrutiny of the Royal Family but the debate on all sides has become so toxic now it’s a disgrace. The reaction from some on Twitter to Queen Camilla going down with Covid should give many people, including her stepson Prince Harry, food for thought. — Richard Palmer (@RoyalReporter) February 14, 2023

"Я полностью за внимание общественности и средств массовой информации к королевской семье, но дебаты со всех сторон стали настолько ядовитыми, что это позор. Реакция некоторых в Твиттере на то, что королева Камилла заболела COVID, должна дать пищу для размышлений многим людям, в том числе ее пасынку принцу Гарри", - написал он.

Предполагается, что такую ненависть в адрес Камиллы могла разжечь книга принца Гарри, в которой герцог Сассекский называл свою мачеху "опасной" и "злой".

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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