Королева Камилла страдает самой распространенной фобией: что это

Страх авиаперелетов - одна из самых распространенных фобий. И супруга короля Чарльза III входит в число тех, кто страдает авиафобией.

Поскольку поездки за границу являются значительной частью королевских обязанностей, Камилле пришлось найти способ побороть свой страх. Говорят, что королева Камилла применяет метод, известный как техника эмоциональной свободы, чтобы преодолеть дискомфорт во время путешествия на самолете, пишет express.co.uk.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Техника эмоциональной свободы заключается в простукивании ряда точек по всему телу, 12 точек меридианов, которые теоретически снимают любые негативные чувства или беспокойство. Разработчик этой техники Гэри Крейг считает, что все негативные эмоции вызваны нарушением энергии где-то в организме, а простукивание, как говорят, восстанавливает баланс энергетической системы и даже лечит боль. Эти определенные точки знает только Камилла и мы вряд ли узнаем, помогает ли ей эта техника. Но летать ей все же приходится.

Сегодня она с королем Чарльзом прилетела в Австралию и была запечатлена, спускаясь по трапу самолета в красивом синем платье и с брошью королевы Елизаветы II.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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