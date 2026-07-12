Королева Камилла тайно посетила паб, и стало известно, какая она на самом деле

Королева Камилла / © Associated Press

Реклама

78-летняя Камилла недавно посетила паб The Half Moon в деревне Пламптон в Восточном Суссексе, где она выросла.

Фотографией с женой короля Чарльза поделились в Facebook.

Королева Камилла а пабе

«Как было приятно сегодня пообедать с королевой Камиллой», а в более позднем комментарии добавлено: «Настоящая личность, и было очень приятно ее приветствовать. Такая прекрасная леди».

Реклама

В социальных сетях пользователи поделились своим восторгом по поводу визита королевы-консорта в ее родной город, и один из них написал: «Потрясающе! Снова дома!». Другой пользователь написал: «Я увидел вертолет перед колледжем, когда проезжал мимо, мне стало интересно, кто это. Поздравляю, очень круто».

Напомним, королева Камилла выросла в поместье The Laines в Пламптоне, доме с семью спальнями в деревне. Она до сих пор обожает деревенскую местность и считает это лучшим местром для отдыха.

Королева Камилла / © Associated Press

Новости партнеров