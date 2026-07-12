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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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113
Время на прочтение
1 мин

Королева Камилла тайно посетила паб, и стало известно, какая она на самом деле

Ее Величество удивила владельцев уютного паба, посетив заведение в своей родной деревне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

78-летняя Камилла недавно посетила паб The Half Moon в деревне Пламптон в Восточном Суссексе, где она выросла.

Фотографией с женой короля Чарльза поделились в Facebook.

Королева Камилла а пабе

Королева Камилла а пабе

«Как было приятно сегодня пообедать с королевой Камиллой», а в более позднем комментарии добавлено: «Настоящая личность, и было очень приятно ее приветствовать. Такая прекрасная леди».

В социальных сетях пользователи поделились своим восторгом по поводу визита королевы-консорта в ее родной город, и один из них написал: «Потрясающе! Снова дома!». Другой пользователь написал: «Я увидел вертолет перед колледжем, когда проезжал мимо, мне стало интересно, кто это. Поздравляю, очень круто».

Напомним, королева Камилла выросла в поместье The Laines в Пламптоне, доме с семью спальнями в деревне. Она до сих пор обожает деревенскую местность и считает это лучшим местром для отдыха.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
113
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