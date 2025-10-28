- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Камилла удивила публику новым нетипичным жестом: что сделала жена монарха
Недавно королева Камилла вместе с мужем королем Чарльзом посещала Ватикан.
Во время этой поездки у монарха и его супруги состоялась встреча с Папой Римским Львом XIV, на которой мы увидели королеву в черном наряде и с весьма необычным головным убором.
Также Камилла, переодевшись в белый лук, встретилась с католическими сестрами из Международного союза генеральных настоятельниц в Риме. На встрече королева появилась в белом пальто с красивой вышивкой, под которое надела белое платье, взяла с собой клатч в тон наряда, сделала укладку, макияж и надела любимые украшения.
Нам попалось фото на котором Камилла запечатлена сидя в большом красном кожаном кресле, скрестив руки в странный жест, который мы ранее никогда не видели. Выглядит словно королева волновалась и не чувствовала себя уверенно, как она выглядит обычно, когда складывает руки в фирменный треугольник.
Кстати, недавно испанская королева Летиция повторила фирменный жест руками королевы Камиллы на публичном мероприятии в Овьедо.