Королева Камилла удивила публику новым нетипичным жестом: что сделала жена монарха

Королева Камилла / © Associated Press

Реклама

Во время этой поездки у монарха и его супруги состоялась встреча с Папой Римским Львом XIV, на которой мы увидели королеву в черном наряде и с весьма необычным головным убором.

Также Камилла, переодевшись в белый лук, встретилась с католическими сестрами из Международного союза генеральных настоятельниц в Риме. На встрече королева появилась в белом пальто с красивой вышивкой, под которое надела белое платье, взяла с собой клатч в тон наряда, сделала укладку, макияж и надела любимые украшения.

Король Чарльз и королева Камилла в Ватикане / © Getty Images

Нам попалось фото на котором Камилла запечатлена сидя в большом красном кожаном кресле, скрестив руки в странный жест, который мы ранее никогда не видели. Выглядит словно королева волновалась и не чувствовала себя уверенно, как она выглядит обычно, когда складывает руки в фирменный треугольник.

Реклама

Королева Камилла / © Associated Press

Кстати, недавно испанская королева Летиция повторила фирменный жест руками королевы Камиллы на публичном мероприятии в Овьедо.