Королева Камилла украсила пальто брошью матери королевы Елизаветы II от Cartier

Королева Камилла / © Getty Images

Реклама

Во второй понедельник марта в Великобритании традиционно празднуют День Содружества. По этому случаю в Лондоне в Вестминстерском аббатстве провели службу, которую посетили представители королевской семьи, в частности принц и принцесса Уэльские, а также король и королева.

Королева Камилла для этого мероприятия выбрала очень яркий ансамбль красного цвета, который включал пальто с пуговицами, платье длины миди и широкополую шляпу. Однако главным украшением образа стала бриллиантовая брошь королевы, которую она взяла из королевской сокровищницы.

Королева Камилла / © Getty Images

Это бриллиантовое украшение называется брошь «Пальмовые листья» и ранее принадлежала королеве-матери Елизавете. Брошь изготовил ювелирный дом Cartier в 1938 году из бриллиантов, которые были в собственной коллекции женщины.

Реклама

Мотив пальмовых листьев был вдохновлен главным элементом индийского украшения для тюрбана — сарпеча: конусообразной формой, изогнутой на конце, имитирующей кашмирскую пальму.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева-мать носила эту брошь на протяжении всей жизни, но одним из самых важных случаев, когда она ее надевала были похороны короля Георга VI — ее мужа. Позже брошь унаследовала королева Елизавета II, которая тоже регулярно ее носила на протяжении всей жизни.

Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images

Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images