Общество
58
1 мин

Королева Камилла устроила прием в Кларенс-хаусе, на котором неожиданно появилась голливудская звезда

Королева Камилла организовала очередной прием в Кларенс-хаусе — их с королем Чарльзом резиденции.

Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

На мероприятии неожиданно появилась голливудская актриса и продюсер Сара Джессика-Паркер. Она была одной из судей конкурса Букеровской премии этого года, а 78-летняя королева устроила прием для авторов и спонсоров недавно объявленной Детской Букеровской премии.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

На приеме королева Камилла появилась в белой гороховой блузке и черном сарафане от Fiona Clare и обута в черные замшевые высокие сапоги Russell and Bromley. У нее на груди была брошка «Красный мак», в ушах жемчужные серьги-висюльки, волосы уложены в классическую прическу и легкий макияж на лице.

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Гости на приеме у королевы Камиллы в Кларенс-хаусе / © Associated Press

Гости на приеме у королевы Камиллы в Кларенс-хаусе / © Associated Press

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Помимо приема в Кларенс-хаусе, во вторник королева Камилла исполнила еще одно королевское поручение. Вместе с королем Чарльзом и принцем Уильямом она устроила прием для ветеранов в Виндзорском замке в рамках празднования Дня перемирия, проводимого королевской семьей.

Король Чарльз и королева Камилла на приеме в Виндзорском замке / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла на приеме в Виндзорском замке / © Associated Press

А днем 11 ноября королева появилась на мероприятии «Маки в Паддингтон» на станции Чиппенхэм в День перемирия, организованное Great Western Railway, чтобы отдать дань уважения железнодорожникам и всем, кто служил.

58
