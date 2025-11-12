- Дата публикации
Королева Камилла устроила прием в Кларенс-хаусе, на котором неожиданно появилась голливудская звезда
Королева Камилла организовала очередной прием в Кларенс-хаусе — их с королем Чарльзом резиденции.
На мероприятии неожиданно появилась голливудская актриса и продюсер Сара Джессика-Паркер. Она была одной из судей конкурса Букеровской премии этого года, а 78-летняя королева устроила прием для авторов и спонсоров недавно объявленной Детской Букеровской премии.
На приеме королева Камилла появилась в белой гороховой блузке и черном сарафане от Fiona Clare и обута в черные замшевые высокие сапоги Russell and Bromley. У нее на груди была брошка «Красный мак», в ушах жемчужные серьги-висюльки, волосы уложены в классическую прическу и легкий макияж на лице.
Помимо приема в Кларенс-хаусе, во вторник королева Камилла исполнила еще одно королевское поручение. Вместе с королем Чарльзом и принцем Уильямом она устроила прием для ветеранов в Виндзорском замке в рамках празднования Дня перемирия, проводимого королевской семьей.
А днем 11 ноября королева появилась на мероприятии «Маки в Паддингтон» на станции Чиппенхэм в День перемирия, организованное Great Western Railway, чтобы отдать дань уважения железнодорожникам и всем, кто служил.