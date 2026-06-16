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Королева Камилла в белом платье с вышивкой появилась на торжественной церемонии в Виндзоре
Королева Камилла посетила вчера с королем Чарльзом III церемонию Ордена Подвязки.
Ее Величество принимала участие в церемонии вместе с королем Чарльзом, принцем Уэльским Уильямом, а также принцем Эдвардом и принцессой Анной.
Средний брат короля – экс-принц Эндрю – был лишен звания Рыцаря-командора Ордена Подвязки в 2025 году после того, как Чарльз лишил брата титулов «принца» и «герцога Йоркского» из-за многочисленных скандалов, связанных с его отношениями с покойным Джеффри Эпштеном.
Королева Камилла появилась на мероприятии в торжественной синей мантии и шляпе с огромным страусиным пером. Под мантией у королевы было белое платье с пышным подолом и красивой флористической вышивкой. Также она была в белых перчатках и туфлях на каблуках, а из украшений выбрала жемчужные серьги-подвески и чокер из жемчуга с бриллиантовой застежкой.
Мы также показывали в каком образе на церемонии появились принцесса Уэльская и герцогиня Эдинбургская Софи.