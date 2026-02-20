Королева Камилла в элегантном черном луке встретилась с Анной Винтур в Кларенс-хаусе

Королева Камилла и Анна Винтур / © Getty Images

Ее Величество королева совершила редкий для себя поступок, появившись на встрече с Анной Винтур в первый день Лондонской недели моды.

Камилла надела черное платье-пальто и обула высокие замшевые сапоги, у нее на груди была пришпилена брошка в виде сердца, инкрустированная бриллиантами, а на шее была тонкая золотая цепочка. Также королева сделала свою фирменную прическу и макияж, а образ дополнила сапфировыми серьгами-висюльками.

Королева Камилла и Анна Винтур

Дама Анна Винтур была одета в платье и длинное пальто в бордовых оттенках, обула высокие коричневые сапоги из кожи на устойчивых каблуках и дополнила образ красивым ожерельем из цветных камней.

Женщины встретились, чтобы обсудить британскую моду и работу читального зала королевы — благотворительной организации, занимающейся популяризацией пользы чтения.

Королева Камилла и Анна Винтур

Напомним, в этот же день король Чарльз посетил первый день Лондонской недели моды.

Король Чарльз на Лондонской неделе моды

Эти события происходили на фоне ареста младшего брата короля - Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, которого вчера вечером отпустили домой, а папарацци сделали фото, как экс-принц едет на автомобиле из полицейского участка.