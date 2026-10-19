ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
361
Время на прочтение
1 мин

Королева Камилла в элегантном синем пальто и шляпе посетила с бывшим мужем скачки в Аскоте

Королева Камилла в выходные посетила скачки «Qatar Racing British Champions Day» на ипподроме Аскот в Аскоте.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Супруга короля Чарльза выбрала для этого мероприятия элегантное кобальтово-синее пальто с пятью пуговицами и шляпу с широкими полями оттенка чуть темнее за основной наряд. Она обула черные кожаные туфли на невысоких каблуках, в руках несла синюю сумку из кожи крокодила на короткой ручке, а также была в серьгах с голубыми камнями и на пальто у нее была пришпилена брошь Minoru с цветными камнями. Брошь выполнена в форме подковы, инкрустирована бриллиантами, сапфирами и рубинами. Между цветными камнями расположены выложенные бриллиантами буквы, которые складывают имя «Minoru».

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Украшение связано с британским королем Эдуардом VII и его любимым чистокровным скакуном по кличке Minoru. В 1909 году этот жеребец одержал победу на престижных скачках в Эпсоме, сделав Эдуарда VII первым правящим монархом, выигравшим этот турнир. Королева Камилла носит эту брошь на скачки очень часто.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

На мероприятии Ее Величество была замечена болтающей со своим бывшим мужем – Эндрю Паркер-Боулзом.

Эндрю Паркер-Боулз и королева Камилла / © Getty Images

Эндрю Паркер-Боулз и королева Камилла / © Getty Images

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie