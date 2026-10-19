Королева Камилла в элегантном синем пальто и шляпе посетила с бывшим мужем скачки в Аскоте

Королева Камилла / © Getty Images

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Супруга короля Чарльза выбрала для этого мероприятия элегантное кобальтово-синее пальто с пятью пуговицами и шляпу с широкими полями оттенка чуть темнее за основной наряд. Она обула черные кожаные туфли на невысоких каблуках, в руках несла синюю сумку из кожи крокодила на короткой ручке, а также была в серьгах с голубыми камнями и на пальто у нее была пришпилена брошь Minoru с цветными камнями. Брошь выполнена в форме подковы, инкрустирована бриллиантами, сапфирами и рубинами. Между цветными камнями расположены выложенные бриллиантами буквы, которые складывают имя «Minoru».

Королева Камилла / © Getty Images

Украшение связано с британским королем Эдуардом VII и его любимым чистокровным скакуном по кличке Minoru. В 1909 году этот жеребец одержал победу на престижных скачках в Эпсоме, сделав Эдуарда VII первым правящим монархом, выигравшим этот турнир. Королева Камилла носит эту брошь на скачки очень часто.

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Королева Камилла / © Getty Images

На мероприятии Ее Величество была замечена болтающей со своим бывшим мужем – Эндрю Паркер-Боулзом.

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Эндрю Паркер-Боулз и королева Камилла / © Getty Images

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