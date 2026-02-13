Королева Камилла в элегантном юбочном костюме и с новой сумкой посетила штаб-квартиру полиции

Королева Камилла / © Getty Images

Вчера, 12 февраля, Ее Величество посетила штаб-квартиру полиции Эйвона и Сомерсета, чтобы узнать о работе полиции по борьбе с домашним насилием и сексуальным насилием.

Это особенно показательный визит так как ранее Букингемский дворец выступил с заявлением, в котором сказал, что король Чарльз готов сотрудничать с полицией, если это потребуется в отношении дела его младшего брата экс-принца Эндрю и его связей з покойным Джеффри Эпштейном.

Королева выглядела элегантно в юбочном костюме цвета морской волны, который состоял из короткого жакета и плиссированной юбки. К наряду она подобрала цветастый платок, черные высокие сапоги, в руках держала маленькую черную сумку на короткой ручке и была в кожаных перчатках.

Ее образ также дополняли золотые серьги с бриллиантами и фирменная прическа, а также макияж.

А на днях король Чарльз и королева Камилла провели прием в Виндзоре. На нем королева появилась в элегантном черном аутфите.